NTB utenriks

– Vi vil ha mer data. Vi har bedt om mer data, sier Peter Embarek, som ledet Verdens helseorganisasjons (WHO) ekspertgruppe i Wuhan.

Den internasjonale gruppen har vært i Kina i fire uker for å granske koronavirusets opphav. De har ikke kunnet fastslå hvilket dyr koronaviruset kom fra, og sier det er ekstremt usannsynlig at viruset oppsto i et laboratorium.

