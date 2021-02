Tyskland kan komme til å forlenge oppdrag i Afghanistan

NTB utenriks

Fredsforhandlingene mellom Taliban og den afghanske regjeringen kommer ikke til å være i mål innen de tyske soldatene etter planen skal hjem, mener Maas.

– Derfor må vi være forberedt på å ha et parlamentarisk mandat for ulike scenarioer, sier Maas i et intervju med avishuset Funke Mediengruppe, som ble publisert lørdag.

Tyskland har mandat til å utplassere opp til 1.300 soldater som ledd i Natos oppdrag i Afghanistan. De utfører rådgiving og opplæringen og fungerer som en støtte for landets egne sikkerhetsstyrker.

(©NTB)