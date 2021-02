Trump lover at bevegelsen hans vil kjempe videre

NTB utenriks

Trump, som er blitt fratatt sine sosiale medier, sendte ut en skriftlig uttalelse kort tid etter at det republikanske mindretallet i Senatet frikjente ham lørdag.

Der kaller Trump riksrettssaken «et nytt kapittel i den største heksejakten i historien».

– Ingen president har måttet gå gjennom noe som dette, og det fortsetter fordi våre motstandere ikke kan glemme de nesten 75 millioner som stemte på oss for bare noen få måneder siden, skriver Trump.

Takker

– Jeg sender en takk til mine forsvarere og til alle senatorene og kongressmedlemmene som stolt sto opp for grunnloven vi alle holder så høyt og for våre hellige, rettslige prinsipper, skriver Trump.

Trump sto tiltalt for å ha oppildnet til opprøret mot Kongressen 6. januar. 57 senatorer, blant dem sju republikanere, stemte for å dømme ham. Det er ti færre enn det som er nødvendig for en fellende riksrettsdom.

Den tidligere presidenten gjør det klart at han fortsatt vil være en del av det politiske ordskiftet i USA.

– Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene framover har jeg mye å dele med dere, og jeg ser fram til å fortsette vår reise for å oppnå amerikansk storhet for hele vårt folk. Det har aldri vært noe som dette, skriver Trump.

Mye arbeid

– Vi har mye arbeid foran oss, og snart vil vi komme med en plan for en lys, strålende og grenseløs amerikansk framtid. Det er ingen grenser for hva vi kan oppnå sammen, skriver den tidligere presidenten.

Han gjentar ikke ubegrunnede påstander om at valget ble stjålet fra ham. I uttalelsen hevder Trump imidlertid at hans politiske motstandere har vist en forakt for loven, heiet fram mobben og undertrykket sine politiske motstandere.