Røde Kors slår full alarm om situasjonen i Den sentralafrikanske republikk

NTB utenriks

De siste månedene har om lag 180.000 mennesker måttet flykte fra hjemmene sine, opplyser Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC).

Masseflukten har ført til en «katastrofal humanitær krise» i et land der hver fjerde innbygger var drevet på flukt allerede før den siste masseflukten.

Landet har i alt 5 millioner innbyggere.

Hundretusener av mennesker er uten tilgang til mat og helsetjenester, opplyser ICRC-president Peter Maurer i en uttalelse lørdag.

Frykter mer underernæring

Han var selv nylig på besøk i landet der det pågår kamper mellom en ny opprørsallianse og regjeringsstyrker i flere regioner.

– Vi er bekymret for at underernæringen vil bli enda mer alvorlig fordi mange familien ikke lenger kan få kjøpt nok mat, eller fordi det de kan kjøpe ikke er næringsrik nok, sier Mauer.

Krigen har også ført til at mange jenter og kvinner utsettes for seksuelle overgrep. I byen Kaga-Bandoro nordøst i landet fikk om lag 720 ofre for seksuelle overgrep hjelp av Røde Kors i fjor. 1.400 mennesker fikk psykologisk hjelp.

Volden hindrer hjelp

– Disse tallene antyder et forferdelig voldsnivå, men de gjenspeiler fortsatt ikke hvor stort behovet er, sier Mauer.

Det høye voldsnivået gjør det vanskelig å drive hjelpearbeid og få forsyninger fram. I tillegg er det blitt vanlig at hjelpearbeidere blir utsatt for trusler, trakassering og angrep, ifølge Røde Kors-sjefen.

Krigen i Den sentralafrikanske republikk har rast i nesten åtte år. Kristne og muslimske militsgrupper slåss mot hverandre i tillegg til at det er kamper mellom opprørere og regjeringsstyrker.

(©NTB)