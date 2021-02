Ungarn tar i bruk russisk koronavaksine

NTB utenriks

Det kunngjorde landets helsedirektør Cecilia Müller på en pressekonferanse fredag.

Ungarn har gått utenom EUs felles legemiddeltilsyn EMA, som foreløpig ikke har mottatt noen søknad om å vurdere Sputnik V-vaksinen. Landet har gjentatte ganger kritisert EU for at vaksinehåndteringen har gått for sakte, og godkjente den russiske varianten 7. februar. De har bestilt to millioner doser.

Ungarn har også godkjent den kinesiske vaksinen Sinopharm, og bestilt fem millioner doser av denne.

Sputnik-vaksinen ble tatt i bruk i Russland allerede i august, men uten det samme testgrunnlaget som de vestlige vaksinene. Nye studier viser imidlertid at den skal være 91,6 prosent effektiv mot koronaviruset.

