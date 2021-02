Smittetallene faller globalt – men WHO advarer mot å senke skuldrene

NTB utenriks

– Dette er ikke tidspunktet for noen land å lette på tiltakene, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus fredag.

Han sier det er all grunn til å være oppmuntret over den globale utviklingen, men understreker at en for avslappet holdning er like farlig som viruset selv.

De stadig synkende smittetallene er tett knyttet opp mot strenge koronatiltak verden over, ifølge Tedros.

I forrige uke ble det påvist 3,1 millioner tilfeller. Til sammenligning var det rundt 5 millioner første uken i januar. I midten av januar nådde antall dødsfall en topp på 100.000 på én uke. I forrige uke var tallet 88.000.

