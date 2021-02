Dansk politi sier de har avdekket terrorplaner i Danmark eller Tyskland

NTB utenriks

Politiet vet imidlertid ikke om angrepet skulle gjennomføres i Danmark eller Tyskland, ifølge operativ sjef hos Politiets Efterretningstjeneste (PET), Flemming Dreyer.

– Vi tar saken svært alvorlig, sa han da dansk politi holdt sin første pressekonferanse om saken fredag formiddag.

– Vi har funnet de ingredienser som skal til for å lage en bombe. Vi har også funnet våpen som pumpehagler og en jaktrifle med kikkertsikte. Det er funn som bekymrer oss, sier Dreyer.

I tillegg er det funnet en lunte og flere andre komponenter som kan brukes til å fremstille bomber.

14 pågrepne

13 personer er pågrepet og varetektsfengslet i Danmark i forbindelse med saken. Ytterligere én person er pågrepet i Tyskland.

Ifølge danske medier er tre brødre med syrisk bakgrunn hovedmistenkte i saken

Under pressekonferansen opplyste politiet at de sju personene som ble pågrepet i en større politiaksjon på Sjælland 6. til 8. februar, er siktet for å ha brutt den danske terrorloven, blant annet ved at de skal ha skaffet seg ingredienser for å lage sprengstoff, samt våpen.

Det ble for øvrig lagt fram få nye opplysninger, og politiet understreket at det er nødvendig å holde kortene tett til brystet i den innledende fasen av etterforskningen.

Ukjent siktelse

Ytterligere seks personer ble framstilt for varetektsfengsling tidlig fredag, men foreløpig vil politiet ikke si hva de er siktet for, kun at de har forbindelse med de sju andre.

Politiet understreket at ingenting tyder på at lokalbefolkningen har vært utsatt for noen umiddelbar fare. Flere av de pågrepne hadde adresse i Holbæk vest for København.

Politiet bekrefter også at det er funnet et IS-flagg, noe som gjør at de tror de pågrepne er inspirert av ytterliggående islamisme.

(©NTB)