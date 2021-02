Sverige kan få penger tilbake fra Pfizer

NTB utenriks

Sammen med de øvrige EU-landene kan Sverige får kompensasjon for å ha gått glipp av doser, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til Dagens Nyheter.

Partene har vært uenige om hvor mange doser det er i hvert glass. Opprinnelig var det fem, men 8. januar ble dette justert fordi det viste seg at det var mulig å få ut seks doser, og Pfizer begynte å ta betalt for én dose ekstra per glass.

De svenske regionene hadde riktignok ikke utstyr til å hente ut alle dosene og stanset derfor betalingene. Bergström sier at de landene som kan dokumentere at de ikke har fått ut alle dosene, kan få penger tilbake for uutnyttede doser.

(©NTB)