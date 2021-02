NTB utenriks

Demokratene må overbevise 17 republikanske senatorer for å sikre at to tredeler av Senatets 100 medlemmer stemmer ja i skyldspørsmålet.

– Jeg tror at det til slutt ikke vil være 67 stemmer for å kjenne presidenten skyldig, sier Rove til Fox News torsdag.

Han føyer til at enhver republikaner som skal gjennom et valg i 2022 i et vanskelig distrikt eller en vanskelig delstat, trolig vil oppleve at videomaterialet blir brukt mot dem.

