Lukasjenko sier Hviterussland har overvunnet utenlandsk «lynkrig»

NTB utenriks

I sin åpningstale sa Lukasjenko at det en gang i framtiden vil være et Hviterussland uten ham, men ikke «i dag, i morgen og heller ikke i overmorgen».

Etter flere måneder med protester mot den autoritære lederen insisterer han på at kampen er vunnet:

– Lynkrigen lyktes ikke, vi holdt fast på landet vårt, sa Lukasjenko til de om lag 2.700 lojale delegatene.

Lynkrig (blitzkrieg) er et uttrykk som ble brukt om tysk krigføring under annen verdenskrig. Det gir dyp gjenklang i et land som opplevde store tap som følge av Nazi-Tysklands angrep.

– Til tross for spenningen som ble kunstig skapt i samfunnet av utenlandske krefter, overlevde vi, sa Lukasjenko.

Nesten alle delegatene stilte uten munnbind, og etter talen ga de ham stående applaus i den fullstappede salen.

Folkekongressen skal under det to dager lange møtet blant annet vedta en ny femårsplan.

(©NTB)