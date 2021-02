BBC skuffet over Kinas forbud

NTB utenriks

BBC sier i en uttalelse at de er skuffet over beslutningen.

– Vi er skuffet over at kinesiske myndigheter har besluttet å ta denne utveien, sier en talsperson for den britiske kringkasteren.

Kinas medietilsyn sier at BBC World News rapporter om at Kina blant annet har brutt «kravet om at nyheter skal være sannferdige og rettferdige» og «ikke skade Kinas nasjonale interesser».

– BBC er verdens mest tiltrodde internasjonale nyhetskringkaster og rapporterer om saker fra hele verden – ærlig, upartisk og uten frykt eller favør, sier BBCs talsperson.

Den statlige film-, TV- og radio-administrasjonen tillater ikke at BBC fortsetter å kringkaste i Kina, og godtar heller ikke dens nye årlige søknad om lisens, heter det i en uttalelse fra det kinesiske tilsynet.

Forrige uke tok det britiske medietilsynet Ofcom kringkastingslisensen fra Kinas statlige TV-kanal. Begrunnelsen var at den statsstøttede eierskapsstrukturen bryter med britisk lov.

Dermed vil britiske distributører ikke lenger kunne tilby kanalen til seere i Storbritannia uten å risikere bot.

Kinas utenriksdepartement mener Ofcom opptrådte politisk og truet med å gjengjelde handlingen.

