NTB utenriks

Meldingen kommer før statsminister Angela Merkel skal i samtaler med regjeringssjefene i landets 16 delstater om nedstengingen.

Noen delstatssjefer har bedt om en tidsplan for lettelser i tiltakene, skriver nyhetsbyrået Reuters. Merkel har sagt at barneskoler, banehager, frisører og butikker vil bli prioritert når landet skal gjenåpnes.

Merkel sa tirsdag på et partimøte at hun er sterkt imot at noen tiltak skal oppheves før 1. mars, ifølge DPAs kilder.

(©NTB)