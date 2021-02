New York Times: Georgia starter etterforskning av Trumps telefonsamtale med Brad Raffensperger

NTB utenriks

Det skriver New York Times.

Det er statsadvokaten Fani Willis i Fulton fylke som har åpnet sak. Fylket omfatter store deler av delstatens største by Atlanta.

Etterforskningen dreier seg om hele Trumps forsøk på å få endret delstatsresultatet i presidentvalget i november i fjor. Joe Biden fikk flest stemmer i Georgia, men marginen var knapp.

Den mye omtalte telefonsamtalen mellom administrasjonsminister Brad Raffensperger og Trump fant sted 2. januar. Trump skal ha hevdet at Raffensperger kunne endre det godkjente valgresultatet – en påstand sistnevnte avviste.

Trump gjorde flere forsøk på å påvirke valgresultatet i Georgia. I desember ringte han guvernør Brian Kemp og ba ham kalle inn et ekstramøte i delstatsforsamlingen for å underkjenne valgresultatet. Trump skal også ha ringt en etterforsker og bedt ham finne beviser for valgfusk.

Ifølge New York Times kan Trumps forsøk på å påvirke politikere i Georgia ha brutt minst tre lover i delstaten.

Trump har helt siden valgnederlaget i begynnelsen av november kommet med grunnløse påstander om at Biden kun vant gjennom utstrakt valgfusk. Trumps medarbeidere gikk til en rekke søksmål for å få valgresultatene i flere viktige delstater underkjent, hvorav ingen førte til vesentlige endringer.

Trump er også under etterforskning for bedrageri i sin gamle hjemstat New York.

