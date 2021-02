Georgia starter etterforskning av Trumps forsøk på valgpåvirkning

NTB utenriks

Det er statsadvokaten Fani Willis i Fulton fylke som har åpnet sak. Fylket omfatter store deler av delstatens største by Atlanta.

Etterforskningen nevner ikke Trump ved navn, men dreier seg om forsøk på å få endret delstatsresultatet i presidentvalget i november i fjor. Joe Biden fikk flest stemmer i Georgia, men marginen var knapp. I et brev som ble sendt til flere relevante folkevalgte ber Willis bevare all dokumentasjon relatert til gjennomføringen av valget, særlig de som kan være bevis for forsøk på å påvirke ledelsen for valget.

Gjorde flere forsøk på påvirkning

Den mye omtalte telefonsamtalen mellom administrasjonsminister Brad Raffensperger og Trump fant sted 2. januar. Trump skal ha hevdet at Raffensperger kunne endre det godkjente valgresultatet – en påstand sistnevnte avviste.

– Alt jeg vil er å finne 11.780 stemmer, skal Trump ha sagt.

Trump gjorde flere andre forsøk på å påvirke valgresultatet i Georgia. I desember ringte han guvernør Brian Kemp og ba ham kalle inn et ekstramøte i delstatsforsamlingen for å underkjenne valgresultatet. Trump skal også ha ringt en etterforsker og bedt ham finne beviser for valgfusk.

Også under etterforskning i New York

Ifølge New York Times kan Trumps forsøk på å påvirke politikere i Georgia ha brutt minst tre lover i delstaten.

Trump har helt siden valgnederlaget i begynnelsen av november kommet med grunnløse påstander om at Biden kun vant gjennom utstrakt valgfusk. Trumps medarbeidere gikk til en rekke søksmål for å få valgresultatene i flere viktige delstater underkjent, hvorav ingen førte til vesentlige endringer.

Trump er også under etterforskning for bedrageri i sin gamle hjemstat New York.

(©NTB)