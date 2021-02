EU-topp innrømmer treghet i godkjenning av vaksiner

NTB utenriks

– Vi var for sene med godkjenningene. Og kanskje var vi for sikre på at det vi bestilte, faktisk kom til å komme i tide. Vi undervurderte problemene knyttet til masseproduksjon. På et vis var vitenskapen raskere enn industrien, sa EU-kommisjonens leder til EU-parlamentet onsdag formiddag.

Hun sier samtidig at hun mener det var riktig å gi betinget markedsgodkjenning i stedet for å hastegodkjenne vaksinene.

– Vi kan ikke inngå kompromisser når det er snakk om å sprøyte biologisk aktivt materiale inn i sunne mennesker, sier EU-lederen, som er utdannet lege.

(©NTB)