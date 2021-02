EU has passert 500.000 koronadødsfall

NTB utenriks

De offisielle uketallene fra EUs smittevernbyrå kommer først på torsdag, men det amerikanske Johns Hopkins-universitetet i New York har allerede samlet tall som onsdag viser at pandemien har kostet 500.809 mennesker livet i EU.

Den dystre milepælen ble passert samme dag som EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen innrømmet i EU-parlamentet at det var begått feil i strategien med å skaffe, godkjenne og rulle ut vaksiner i unionen. Hun forsvarte likevel kjernen i vaksinestrategien, til tross for den siste tidens forsinkelser.

Det er flere EU-land på listen over de stedene der smittetrykket er størst for tiden. Portugal troner øverst på listen med 1.135 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Også Tsjekkia (922 smittede per 100.000), Spania (800) og Slovenia (699) er på topp-fem-listen.

Med 63.008 døde er Spania også blant de ti landene i verden med flest døde. To andre store EU-land ligger over Spania: Italia øverst med 80.295 døde, fulgt av Frankrike med 76.873 dødsfall hittil-

USA har flest koronadøde i verden: 468.207.

