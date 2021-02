Cuba advarer Colombia om ELN-angrep

NTB utenriks

– Den colombianske regjeringen mottok en henvendelse fra Cubas ambassadør Jose Luis Ponce om at ELN planlegger et angivelig terrorangrep, sier forsvarsminister Diego Molano.

Fredsforhandlingene mellom ELN og den colombianske regjeringen fant sted på Cuba, men brøt sammen etter at geriljaen i januar 2019 plasserte en bilbombe ved politiakademiet i Bogota. 22 mennesker ble drept.

ELNs delegasjon har siden ikke kunnet returnere til hjemlandet og oppholder seg fortsatt i Havanna.

I et notat fra Cubas ambassadør går det fram at cubanske myndigheter har varslet ELN-delegasjonen i Havanna om at de er kjent med planen om å gjennomføre et nytt terrorangrep i Bogota, men at geriljaens representanter «ga uttrykk for total uvitenhet» om planen.

(©NTB)