De kan få testene allerede på mandag, ifølge myndighetene i Seoul. De sier også at kjæledyr som får påvist koronaviruset, må være i karantene i 14 dager.

Myndighetene påpeker samtidig at det ikke er bevis for at dyr overfører viruset til mennesker.

Forrige uke publiserte myndighetene retningslinjer for å utføre virustester på kjæledyr, etter at en katt i den sørøstlige byen Jinju ble testet positiv for covid-19. Det var landets første dyr som fikk påvist smitte.

