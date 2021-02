Danmark gjenåpner skolen for de minste

NTB utenriks

Rundt 250.000 elever i 0. til 4. trinn har ikke vært fysisk på skolen siden jul, og fikk endelig komme tilbake mandag. Men når de nå får komme tilbake, er det flere koronarestriksjoner de må forholde seg til.

De må holde seg i sin klasse, og det blir ikke tillatt å blande klasser verken for undervisning eller sosialt i friminuttene. Barna må også holde to meters avstand til alle barn utenfor sin egen klasse.

I tillegg skal lærerne som hovedregel holde to meters avstand til barna. Læreren får bryte regelen for eksempel for å gi trøst eller hvis det er nødvendig for å hjelpe eleven i undervisningen. Det er også anbefalt at lærere og personale tester seg frivillig to ganger i uken med hurtigtest.

All mat skal spises i klasserommene, og lærerne har fått beskjed om at barna bør unngå å synge eller rope. Det vil også være mye håndvask og rengjøring av klasserom.

De eldste må være hjemme

De eldre skolebarna, fra 5. klasse og oppover, skal fortsatt ha digital hjemmeundervisning. I første omgang er det snakk om at dette vil vare til 28. februar, men det kan bli forlenget.

Statsminister Mette Frederiksen besøkte en barneskole på Midtsjælland mandag. Hun sier det fortsatt er for tidlig å si når de eldste elevene kan komme tilbake til skolen, men at det trolig ikke vil bli før Danmark har en fullstendig epidemikontroll. Hun begrunner dette med at den britiske mutasjonen av koronaviruset snart kan bli dominerende i Danmark.

– Derfor kan vi ikke ha en større gjenåpning av Danmark, selv om vi selvfølgelig gjerne vil det, sa statsministeren.

Gjenåpner i flere land

Barneskoler og barnehager i Nederland, som har vært stengt siden desember, åpner også opp mandag. I likhet med Danmark oppfordrer de lærere til å ta hurtigtester. Utdanningsminister Arie Slob sa under en pressekonferanse søndag at de også diskuterer å gjenåpne videregående skoler.

Også Østerrike gjenåpner alle skoler, men med strengere koronarestriksjoner. Bare de som har tatt en covid-19 test, får være fysisk på skolen. For eldre elever er det innført et system med skiftarbeid, hvor de har to skift i uka.

I Romania har både smittetall og sykehusinnleggelser sunket, som gjør at regjeringen gjenåpner de fleste skoler. Her har de delt opp landet i ulike kategorier: Regionene med lavt smittetrykk er i grønn sone, som betyr at alle elver kan fysisk vende tilbake til skolen. I de områdene i landet som befinner seg i rød sone, får bare barnehager og barneskoler gjenåpne mandag.

(©NTB)