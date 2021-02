Britene endrer ikke AstraZeneca-bruk

NTB utenriks

Den britiske regjeringen har tillit til sin nåværende vaksineringsplan, skriver vaksineminister Nadhim Zahawi i avisen Telegraph mandag.

Han peker også på at selv om en vaksine har redusert effekt når det gjelder å hindre en infeksjon, så kan den fortsatt ha god effekt mot et alvorlig sykdomsforløp.

Uttalelsen kommer etter at Financial Times søndag skrev om en studie som viser at den britisk-svenske vaksinen er markant mindre effektiv mot det muterte koronaviruset som først ble oppdaget i Sør-Afrika enn mot andre varianter.

