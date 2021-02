NTB utenriks

Miklos Kasler, som er ansvarlig minister for helsefeltet i Ungarn, sier at den offisielle testingen er over, og at vaksineringen kan starte.

På tirsdag kunngjorde myndighetene at de hadde mottatt en levering på 40.000 doser med Sputnik V-vaksinen. Det var første leveranse av det som skal utgjøre to millioner doser over tre måneder.

Ungarn har ved gjentatte anledninger kritisert EU for at vaksinehåndteringen har gått for sakte.

