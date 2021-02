Tyskland har passert 60.000 koronadødsfall

NTB utenriks

Det siste døgnet er det registrert 855 dødsfall, opplyser Robert Koch-instituttet fredag.

Instituttet opplyser at 12.908 personer har fått påvist smitte i den samme perioden. For en uke siden testet 14.022 positivt, opplyser Instituttet. De siste to ukene har Tyskland registrert 79,9 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Det tallet var oppe i nesten 200 da smittetrykket var på det verste i slutten av desember.

Landet er inne i andre periode med nedstenging, som skal vare til 14. februar.

(©NTB)