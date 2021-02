NTB utenriks

NHO-sjef Ole Erik Almlid har varslet at han frykter et konkursras i Norge i år, etter at også vi hadde få konkurser i 2020.

Danmark er i en lignende situasjon, der tiltakspakker fra myndighetene sørget for langt færre konkurser enn fryktet i koronaåret 2020.

I januar var det derimot 225 konkurser. Det er en økning på 20 prosent fra desember og flere i januar måned enn siden 2010. 810 arbeidsplasser gikk tapt.

