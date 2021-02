EU ønsker seg den russiske Sputnik V-vaksinen

NTB utenriks

EUs utenrikssjef Josep Borrell var fredag i Moskva i samtaler med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov.

– Som du vet står vi overfor en mangel på vaksiner, sa Borrell på pressekonferansen etter møtet, hvor Borrell påpekte at nok en vaksine vil være velkommen i EU.

Analyser har vist at den russiske vaksinen er 91,6 prosent effektiv, ifølge det medisinske tidsskriftet The Lancet. Det er gode nyheter for hele menneskeheten, sa Borrell fredag.

Ungarn har alt godkjent vaksinen, som også er solgt til en rekke andre land. Flere europeiske land har vist interesse.

