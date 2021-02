Biden sender soldater for å hjelpe delstatene med vaksineringen

NTB utenriks

President Joe Biden har gått inn for å opprette 100 massevaksineringssentre rundt i landet innen en måned. To av dem åpner i California, og det er dit de første soldatene sendes.

Ifølge Pentagon vil soldatene spille en kritisk rolle i vaksinesentrene, og hjelpe til med å sette flere tusen vaksiner hver dag.

Biden har også besluttet å ta i bruk lovgivning om forsvarsproduksjon for å øke vaksineproduksjonen i USA. Det vil hjelpe Pfizer gjennom at selskapet kommer først i køen for å få tak i råvarer selskapet trenger til sin vaksine.

(©NTB)