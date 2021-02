WHO-inspektører diskuterer lab-teori med kinesiske myndigheter

NTB utenriks

De har blant annet diskutert teorier om at koronaviruset kan være lekket fra et laboratorium. Dette er en av flere teorier om pandemiens opprinnelse, men uten at det er lagt fram bevis for påstanden.

I et intervju torsdag, dagen etter at ekspertene møtte kinesiske kolleger, peker WHO-forsker Ben Embarek ikke på spesifikke teorier, men han kaller noen av dem for irrasjonelle.

– Må stole på fakta

Han understreker at de ikke kommer til å kaste bort tid på å jakte på de villeste påstandene, men at de vil stole på vitenskap og fakta.

– Hvis vi begynner å følge og jage spøkelser her og der, vil vi aldri bevege oss noe sted. Så det er viktig at vi forstår hvor disse teoriene kommer fra, sier Embark.

Inspektørene har besøkt flere steder i Wuhan som kan knyttes til utbruddet. Dette inkluderer Huanan-markedet, sykehusene som tok imot de første koronapasientene, og høysikkerhetslaboratorium P4 som forsker på ekstremt smittsomme sykdommer.

Blir ikke noe endelig svar

Embarek sa at turen deres til Wuhan, som rundes av i løpet av neste uke, ikke vil føre til en endelig konklusjon om hvordan viruset smittet fra dyr til mennesker.

– Vi kommer ikke til å finne den ultimate fulle forståelsen av opprinnelsen til dette viruset, men det vil være et viktig steg i riktig retning, sa han.

Det er over et år siden koronaviruset først ble oppdaget i den kinesiske byen Wuhan. Siden da har over 100 millioner mennesker blitt smittet og over 2,2 millioner dødd, mens deler av verdensøkonomien har blitt lagt i ruiner.

Kina har blitt kritisert for å ha holdt tilbake informasjon om covid-19-utbruddet, særlig i de tidlige fasene av pandemien.

