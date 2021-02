NTB utenriks

– Det er planer om å etablere produksjon i utlandet i svært nær fremtid, noe som vil møte etterspørselen fra flere og flere land, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Uttalelsen kommer dagen etter at en analyse i det medisinske tidsskriftet The Lancet viste at vaksinen er trygg og 91,6 prosent effektiv.

