Russland betegner internasjonale Navalnyj-reaksjoner som «hysteri»

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov mener at reaksjonene har vært overdrevne. Han mener også at vestlige mediers Russland-dekning har vært ensidig.

Vestlige lands krav om at Navalnyj løslates er «arrogant og upassende», sier Lavrov, som også peker på at russisk politis håndtering av demonstranter er langt mildere enn i mange vestlige land.

Store demonstrasjoner har vært avholdt over hele Russland de siste ukene, og etter at dommen falt tirsdag, oppsto det flere. Mange ble pågrepet av politiet, og onsdag hevder aktivister at ytterligere 1.400 pågripelser har funnet sted.

