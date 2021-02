Nesten én av ti har hatt korona i Tsjekkia

NTB utenriks

Det ble klart onsdag da myndighetene rapporterte om drøyt 9.000 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Til sammen er det registrert 16.683 koronarelaterte dødsfall i Tsjekkia, som har rundt 10,7 millioner innbyggere.

Smittetrykket i landet er for tiden det femte høyeste i verden, med 892 smittede og 17,8 døde per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

En unntakstilstand har rådet i Tsjekkia siden oktober, med stengte skoler, restauranter og butikker.

Tsjekkia er klart minst av de 21 landene som så langt har passert 1 million påviste smittetilfeller i pandemien.

