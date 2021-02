Historisk passasjernedgang i internasjonal luftfart i fjor

NTB utenriks

Tallene ble onsdag kunngjort av International Air Transport Association (IATA).

De viser at i desember var nedgangen på hele 85 prosent for internasjonale ruter og 70 prosent for innenlandsflyging.

– Våre prognoser for 2021 er at flytrafikken når halvparten av 2019-nivået, sier IATA-sjef Alexandre de Juniac.

Han peker imidlertid på at de strenge restriksjonene som har preget mange land på starten av året, kan gjøre selv denne beskjedne prognosen til skamme.

Totalt i fjor reiste 1,8 milliarder mennesker med fly, i forhold til 4,5 milliarder året før.

