Russland mener vestlige reaksjoner på Navalnyj-fengsling mangler rot i virkeligheten

NTB utenriks

– Det er ingen grunn til å blande seg inn i en suveren stats indre anliggender, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet tirsdag kveld, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Da hadde utenriksministrene i land som Norge, USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike gjentatt oppfordringene om at opposisjonspolitikeren Navalnyj løslates med det samme. Det skjer i kjølvannet av at en russisk domstol tirsdag dømte Navalnyj til å sone over to år i fengsel.

Appellene fra vestlige kolleger er «løsrevet fra virkeligheten», ifølge Zakharova.

