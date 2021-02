Buttigieg godkjent som Bidens samferdselsminister

NTB utenriks

39-åringen fra Indiana ble tirsdag stemt fram med 86 stemmer mot 13.

Biden har omtalt Buttigieg som en «patriot og problemløser som står for det beste av det vi er som nasjon».

– Jeg nominerer ham til samferdselsminister fordi denne posisjonen binder sammen så mange av det utfordringene og mulighetene som ligger framfor oss, sa Biden i desember.

Buttigieg forsøkte å bli Demokratenes presidentkandidat, men trakk seg relativt tidlig i løpet.

Han ble kjent i USA som «Mayor Pete» etter at han i åtte år fra 2012 til 2020, var ordfører i South Bend, Indiana. 39-åringen lærte seg i sin tid norsk etter å ha lest «Naiv Super» av Erlend Loe og for å blant annet kunne lese Bjørnstjerne Bjørnson, Sigrid Undset og Knut Hamsun på originalspråket.

