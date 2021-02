Snøstormer på USAs østkyst skaper trøbbel

NTB utenriks

Nedbøren i New York City startet alt søndag kveld, og flere steder kom det opp mot 56 centimeter med snø. Det blåste også kraftig flere steder.

Og det skal bli verre, advarer nasjonale meteorologer, som sier at det kan bli kraftig vind og snø fram til tirsdag.

– Det ligger her an til to lange dager, sier New York-guvernør Andrew Cuomo, som påpeker at kjøreforholdene allerede var «svært farlige» mandag.

I Pennsylvania ble en eldre kvinne med Alzheimers funnet død utendørs etter å ha forlatt hjemmet sitt. Hun døde som følge av kulden, ifølge myndighetene.

I Boston var det planlagt at en rekke personer skulle motta andre dose av vaksinen, men dette ble utsatt som følge av været. Flere steder har også skoler og hundrevis av fly- og togavganger blitt innstilt.

