Merkel forsvarer langsommere vaksinering

– Det er riktig at på noen områder, så har hastigheten vært langsommere, men det er gode grunner til at det har gått langsommere, sier Merkel mandag kveld.

Da hadde hun vært i møter med delstatsledere, ministre, vaksineprodusenter og EU-kommisjonen, som kjøper inn vaksiner på vegne av medlemslandene. Tema var vaksineutrullingen som har fått kritikk fra flere hold.

Blant årsakene Merkel oppgir til at vaksineringen har gått saktere i Tyskland enn i andre land, er at produksjonskapasiteten er begrenset i Europa i forhold til i USA. Forhandlingene har dessuten halt ut i tid på grunn av spørsmål knyttet til ansvar som EU vil sikre at legemiddelselskapene forplikter seg til, ifølge Merkel.

– Av gode grunner. Når alt kommer til alt, handler dette også om tillit, sier hun.

Likeledes har EU valgt å vektlegge hensyn til personvern tyngre enn andre land, påpeker Merkel.

Flere delstatslederne har krevd klarhet i tidsskjema og mengden vaksiner som leveres, slik at vaksinasjonssentrene kan planlegge bedre.

