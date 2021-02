Danmark gjenåpner småskolen

NTB utenriks

Lettelsene skjer etter en periode hvor smittetallene i Danmark har gått ned som følge av landets nedstengning.

Over nyttår innførte den danske regjeringen en større nedstengning etter at koronasmitten hadde tatt seg opp i løpet av julehøytiden. Dessuten har den såkalte britiske koronamutasjonen skapt stor uro og bekymring.

Den siste tiden har det vært et stadig økende press om å gjenåpne skolene for de aller yngste, og nå får altså elever opp til 4. trinn være fysisk på skolen.

Barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil sier at de skulle ønske å også slippe de eldre elevene tilbake til skolen, men at det foreløpig ikke er aktuelt.

– Det er imidlertid ingen tvil om at skolene og utdanning har svært høy prioritet for regjeringen når vi på et tidspunkt kommer dit hvor vi kan gjenåpne ytterligere, sier hun.

(©NTB)