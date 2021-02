Avskåret hode funnet i fransk by

NTB utenriks

En stor politioperasjon med støtte fra militæret ble mandag ettermiddag satt i gang i sentrum av den sørfranske byen, ifølge avisen Var-Matin.

Sikkerhetstjenesten DDSP bekreftet at esken med det avskårede hodet ble kastet ut av et vindu.

En mann ble observert i vinduet, med hendene fulle av blod, skriver Euroweeklynews. Denne mannen ble pågrepet, og det nasjonale politiet sier at vedkommende er avhørt.

– Ingen bevis knytter denne ugjerningen til en terrorhandling, sier den lokale påtalemyndigheten.

En talsperson for politiet sier at den aktuelle leiligheten tilhører en mann som huset to hjemløse, og det antas at det avskårede hodet tilhørte en av disse personene.

Toulon ligger ved kysten av Middelhavet rundt 50 kilometer sørøst for Marseille.

(©NTB)