Tre tidligere presidenter vil la seg vaksinere på direkten

Det gjøres for å skape tillit i befolkningen om at vaksinen er trygg så snart det amerikanske legemiddelverket FDA har godkjent en, skriver CNN.

De tre forhenværende presidentene håper en holdningskampanje vil sende et viktige budskap samtidig som amerikanske helsemyndigheter prøver å overbevise folk om at de bør ta vaksinen når den er tilgjengelig.

Bush har henvendt seg til USAs ledende smittevernrådgivere Anthony Fauci og Deborah Birx for å høre om det er noe han kan bidra med, bekrefter hans talsperson.

Clintons pressesekretær sier til CNN at han også er villig til å ta vaksinen i en offentlig setting for å hjelpe å fremme den.

Obama sier i et intervju at han stoler fullt og helt på Anthony Fauci «som jeg kjenner og har jobbet sammen med».

– Så om Anthony Fauci sier til meg at vaksinen er trygg, og at den kan hindre at du får covid, så tar jeg den absolutt, sier Obama, som legger til at han lover å ta den når den er tilgjengelig for folk som ikke er i risikogruppen.

– Jeg ender kanskje opp på TV, eller det blir filmet, slik at folk kan se at jeg stoler på vitenskapen, sier Obama.

