Opec+ enige om forsiktig økning i oljeproduksjonen på nyåret

Den totale økningen blir på 500.000 fat olje per dag, heter det i en uttalelse fra energidepartementet i Kasakhstan torsdag kveld.

De 13 Opec-landene møttes først mandag denne uken. Men landene slet med å bli enige, og først torsdag kom beskjeden om at en avtale var på plass, en avtale som også inkluderer Russland og flere andre oljeproduserende land som står utenfor oljekartellet.

Observatører sier utsettelsen viste at det var vanskeligere å bli enige enn det man hadde trodd.

Den forrige avtalen innebar et samlet kutt i oljeproduksjonen på 7,7 millioner fat per dag, med et noe mindre kutt på 5,8 millioner fat per dag fra 1. januar.

Koronapandemien førte tidligere i år til et kraftig fall i etterspørselen etter olje. I våres stupte prisene, og etter harde forhandlinger i april greide Opec+, som blant annet inkluderer Russland, å bli enige om drastiske produksjonskutt for å demme opp for oljeprisfallet.

I november har prisen på råolje økt med 25 prosent, og dette har sammen med positive nyheter om koronavaksiner ført til at enkelte land var skeptiske til behovet for å fortsette de harde produksjonskuttene.

Ett annet stridstema er hvorvidt alle landene har holdt seg til avtalen, samt utviklingen i tre medlemsland som det ble gjort unntak for, Libya, Iran og Venezuela.

