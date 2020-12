Italienerne må regne med færre familieselskaper i jula etter reiseforbud

NTB utenriks

Reiseforbudet vil gjelde fra 21. desember. Slik vil italienske myndigheter hindre at koronautbruddet blir enda større.

Vedtaket kom etter at regjeringen møttes for å diskutere nye tiltak natt til torsdag. Det vil kun bli gjort unntak for personer som må reise på grunn av jobb, helse eller andre akutte situasjoner.

Under julehøytiden, 25. og 26. desember, samt 1. januar, skjerpes reglene ytterligere. Da får folk ikke lov til å forlate byene de bor i.

Det er også ventet at regjeringen vil kunngjøre ytterligere tiltak fra og med fredag.

(©NTB)