Iransk menneskerettsadvokat er tilbake i fengsel

Hun blir fengslet på ny dagen før utdelingen av Right Livelihood-prisen i Stockholm, som hun er en av fire mottakere av. Prisen omtales ofte som den alternative nobelprisen.

– Jeg ble beordret tilbake til fengselet, og jeg returnerer til fengselet i dag, der jeg hadde forlatt hjertet mitt og hundrevis av medfanger, skriver hun under et Facebook-innlegg med tittelen «Venner og menneskerettsaktivister».

– At jeg ikke kunne klemme barna mine i løpet av disse tre ukene, på grunn av koronasykdom, er ikke noe jeg vil snakke om i en slik situasjon, skriver hun videre.

Løslatt i november

57 år gamle Sotoudeh har tidligere fått EUs menneskerettspris, Sakharov-prisen.

I Right Livelihoods begrunnelse hylles hun for «sin uredde kamp, tross stor personlig risiko, for å fremme politisk frihet og menneskerettigheter i Iran».

Hun ble løslatt 7. november etter å ha fått innvilget midlertidig permisjon. Sotoudeh testet positivt for covid-19 noen dager etter at hun ble løslatt.

I fengselet hadde helsetilstanden hennes blitt kraftig forverret, ifølge ektemannen. Hun ble nødt til å avbryte en 45 dager lang sultestreik i september, som hun startet for å oppfordre myndighetene til å løslate fanger under koronapandemien.

Pågrepet i 2018

Sotoudeh ble pågrepet sommeren 2018 etter å ha forsvart flere menneskerettsaktivister, blant dem kvinner som kastet hijaben i protest mot det iranske regimets påbud om å bære hodeplagg. Sotoudeh ble da dømt til fem års fengsel.

I fjor ble hun dømt til ytterligere tolv års fengsel.

Siden mars i år har over 100.000 fanger i iranske fengsler fått innvilget midlertidig permisjon for å begrense spredning av koronavirus i fengslene. Mange har siden blitt fengslet på ny.

