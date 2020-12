Hongkong-toppolitiker vil gå i eksil i Danmark

NTB utenriks

I en uttalelse på sin Facebook-side sier Hui at han også forlater Det demokratiske partiet.

– Det finnes ikke ord for å forklare smerten jeg føler, og det er vanskelig å holde tårene tilbake, skriver Hui, som for tiden er på besøk i Danmark.

Kunngjøringen kom noen timer etter at det ble kjent at den framtredende mediemogulen og Beijing-kritikeren Jimmy Lai, som anklages for svindel, blir holdt i varetekt uten mulighet for kausjon, og dagen etter tre aktivister ble idømt fengselsstraffer for å ha organisert og deltatt i en demonstrasjon.

– Siden jeg forlot Hongkong, har det kommet nyheter om at flere og flere av vennene mine og andre frihetsforkjempere har blitt kastet i fengsel, sier Hui.

Han ble selv i november pågrepet i Hongkong for å forårsaket forstyrrelser da byforsamlingen vedtok å kriminalisere krenkelser mot Kinas nasjonalsang. Han har hardnakket protestert mot Kinas stadig strammere grep om byen gjennom den nasjonale sikkerhetsloven, som trådte i kraft i juli.

Hui skriver at han ikke vil søke om politisk asyl i Danmark, og det er uklart om han vil få opphold i landet, og eventuelt på hvilket grunnlag.

(©NTB)