En femdel av danskene er for tvangsvaksinasjon

En rundspørring som Voxmeter har gjort, viser at 60 prosent er imot tvangsvaksinering, mens 16 prosent er i tvil. Og 19 prosent er tilhengere av tvangsvaksinering.

Helseminister Magnus Heinicke har imidlertid flere ganger gjort det klart at vaksinen blir frivillig for alle, og det samme mener Lægeforeningen at den bør være.

– Koronavirus er ikke en sykdom man trenger å tvangsvaksineres mot, sier Camilla Rathcke, leder for foreningen, og påpeker at vaksinen må ses på som et redskap for å bekjempe epidemien, siden covid-19 er en sykdom de aller fleste blir bra av.

