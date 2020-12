Merkel forlenger koronatiltakene til 10. januar

NTB utenriks

Tiltakene omfatter også kulturlivet og sportsarrangementer, opplyser statsminister Angela Merkel etter et møte med ledere for Tysklands 16 delstater.

Merkel kom også inn på den positive utviklingen for flere vaksiner mot covid-19. Hun opplyste at de to produsentene Moderna og Pfizer-BioNTech kan levere 70 millioner doser i løpet av første kvartal neste år hvis de blir godkjent.

Men hun la til at dette ikke blir nok for Tysklands 80 millioner innbyggere og at landet må komme seg gjennom vinteren uten store lagre med vaksiner.

