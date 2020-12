Fem drept i påkjørsel i tysk gågate

NTB utenriks

Det er foreløpig ikke kjent hva som er motivet for handlingen, men det er ikke tegn til at det var politisk motivert.

Det var i 14-tiden tirsdag ettermiddag at en bil raste gjennom den bilfrie delen av sentrum i byen Trier.

I alt fem personer ble drept og ytterligere 14 ble såret i påkjørselen. Flere har alvorlige skader. Vitner til hendelsen har fortalt nyhetsbyrået DPA at de så folk bli kastet opp i luften.

Ukjent motiv

Føreren av bilen, en 51 år gammel tysk mann fra området, ble pågrepet på stedet, ifølge politiet. Han var den eneste i bilen.

Påtalemyndigheten har til nyhetsbyrået AFP uttalt at den pågrepne kan ha psykiske problemer, samt at han var påvirket av alkohol.

– Jeg kan ikke forstå hvordan noen kan få for seg å kjøre en SUV gjennom byen og drepe folk, sa ordfører Wolfram Leibe på en pressekonferanse tirsdag kveld.

Spedbarn drept

Politiet opplyste første at en ni måneder gammel baby ble drept i hendelsen, men publiserte senere en pressemelding der det opplyses at alderen på spedbarnet var ni uker.

Moren til spedbarnet får behandling på sykehus.

Politiet har understreket at ingen opplysninger tyder på noen vedvarende fare.

Delstatspolitiet i Rheinland-Pfalz har bedt folk la være å spre spekulasjoner om hva som er hendt og avvente bekreftede opplysninger fra politiet.

Regjeringen: – Sjokkerende

– Det som har skjedd i Trier, er sjokkerende. Tankene våre går til de dødes pårørende, de mange skadde og alle dem som jobber med å ta hånd om de berørte, sier Steffen Seibert, talsmann for regjeringen i Berlin.

Trier har rundt 110.000 innbyggere og ligger rundt 20 mil vest for Frankfurt, nær grensa til Luxembourg.

Mer enn hundre personer samlet seg tirsdag kveld ved katedralen i Trier for å be for ofrene og deres familier.

