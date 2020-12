To døde og flere skadd i påkjørsel i tysk gågate

NTB utenriks

En bil raste tirsdag ettermiddag gjennom den bilfrie delen av sentrum i Tysklands eldste by, forteller ordfører Wolfram Leibe til nyhetsnettstedet SWR.

Politiet skriver på Twitter at føreren er pågrepet og kjøretøyet beslaglagt. Ifølge avisa Bild er det en 51 år gammel tysker som er pågrepet.

Politiet bekrefter foreløpige meldinger om at to er døde og flere er skadd og ber folk holde seg unna sentrum. Politiet lover å komme tilbake med mer informasjon, men understreker at behandlingen av de skadde har første prioritet.

Delstatspolitiet i Rheinland-Pfalz ber folk la være å spre spekulasjoner om hva som er hendt og avvente bekreftede opplysninger fra politiet i Twitter.

Trier har rundt 110.000 innbyggere og ligger rundt 20 mil vest for Frankfurt, nær grensa til Luxembourg.

(©NTB)