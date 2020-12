NTB utenriks

For rundt to uker siden opplyste Pfizer at vaksinen er 95 prosent effektiv mot koronaviruset.

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) sa nylig at de første vaksinene kan bli godkjent sent i 2020 eller tidlig i 2021. En godkjenning fra EMA betyr at vaksinen også er godkjent i Norge.

Norge er også med på de store innkjøpsavtalene EU har inngått om kjøp av flere vaksiner, inkludert en avtale med Pfizer og Biontech.

