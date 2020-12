NTB utenriks

Arbeidsledigheten gikk ned med 0,1 prosentpoeng sammenlignet med oktober, melder tyske myndigheter.

Nærmere 2.7 millioner tyskere var uten jobb i november, noe som er 61.000 færre enn i oktober. Det er likevel 519.000 flere arbeidsledige enn på samme tid i fjor.

At arbeidsledigheten har startet å gå nedover gir et glimt av håp i Tyskland, etter at landet gjeninnførte nedstenging og koronarestriksjoner i starten av november.

(©NTB)