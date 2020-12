Land må trå til og hjelpe koronafaste sjøfolk, mener FN

NTB utenriks

– Medlemsland bes betegne sjøfolk som arbeidere med kritiske samfunnsfunksjoner, står det i resolusjon 193 som ble vedtatt av FN tirsdag.

Resolusjonen ber myndighetene åpne for at strandede sjøfolk kan komme hjem, og for at nye kan reise ut.

Flere hundre tusen sjøfolk jobber på havet, og mange har ikke kunnet vende hjem siden starten av koronapandemien.

Rundt 80 prosent av verdens varehandel foregår via skip. FNs generalsekretær António Guterres har understreket at shippingindustrien er essensiell for frakt av medisiner, mat og materiell som trengs for å bekjempe viruset.

