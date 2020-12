Frontex-sjefen grilles i EU-parlamentet

NTB utenriks

Medier har avslørt at mannskap fra den greske kystvakten har stanset migranter og sendt dem tilbake til tyrkisk farvann. Dette skal personell fra Frontex ha visst om og deltatt i. Norge er også med i Frontex-samarbeidet.

Under utspørringen i borgerrettskomiteen i EU-parlamentet kan Frontex-sjef Fabrice Leggeri vente seg spørsmål om påstandene og om hva den interne granskingen har funnet. Det vil trolig også bli spørsmål om et styremøte i Frontex som ble holdt etter at EU-kommisjonen ba om det.

Også før medierapportene var det kommet bekymringsmeldinger i årsrapporten til Frontex' konsultasjonsforum. Der ble det pekt på manglende rutiner for å fange opp og ta tak i rettighetsbrudd knyttet til grensemyndighetens virksomhet.

Forumet omfatter aktører som FNs høykommissær for flyktninger, Europarådet, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), EUs kontor for asylstøtte og unionens byrå for grunnleggende rettigheter.

I et møte i juli sa Leggeri til den samme komiteen i parlamentet at Frontex-personell ikke hadde vært involvert i å returnere migranter. En hendelse med det danske mannskapet på et Frontex-skip ble beskrevet som en misforståelse.

(©NTB)