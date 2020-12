NTB utenriks

Tidlig i 2021 starter et første vaksinasjonsprogram for de mest sårbare og utsatte gruppene.

Deretter skal det rulles ut en nasjonal vaksinasjonskampanje for resten av befolkningen, sa Macron til pressen i Paris tirsdag.

Frankrike er hardt rammet av koronapandemien og har registrert over 2,2 millioner smittetilfeller og nesten 53.000 dødsfall. De siste to ukene er det registrert 345 smittetilfeller og 11,5 dødsfall per 100.000 innbyggere.

